Neuer Kiwanis-Präsident in Braunau

30.09.2016, 13:55 Uhr

„Kiwanis Braunau steht für unbürokratische und rasche Hilfe für Familien und Kinder in Not. Mit umfangreichen Aktivitäten im Club-Jahr 2017 wollen wir diesem Förder- und Existenzauftrag wiederum gerecht werden. Nach dem erfolgreichen Start mit dem schon traditionellen Kindertheater im Gugg möchte ich vor allem auf das Kabarett mit Heilbutt&Rosen und unser viertes Kiwanis-Hoffest am Obergut im Frühjahr 2017 hinweisen“, sagt Knauseder.