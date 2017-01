Pkw flog über Leitschiene in angrenzende Wiese

03.01.2017, 14:33 Uhr

43-jähriger Alkolenker wurde zehn Meter durch die Luft geschleudert, nachdem er mit seinem Auto auf eine Leitschiene auffuhr.

MARIA SCHMOLLN. Wie die Polizei berichtet, lenkte am 2. Jänner 2017, gegen 16 Uhr, ein 43-jähriger Mann aus Schalchen seinen Pkw auf der L503, Oberinnviertler Landesstraße, in Richtung Schalchen. In der Ortschaft Unterminathal, Gemeinde Maria Schmolln, geriet er nach eigenen Angaben aufgrund der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern. Er kam links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Leitschiene auf und wurde etwa zehn Meter durch die Luft geschleudert. Nach einem Überschlag kam er in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 43-Jährige dürfte dabei zum Glück unverletzt geblieben sein, er konnte das total beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen.Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn angezeigt.