Regionalverkehr neu aufgestellt

14.02.2017, 12:03 Uhr



Linie nach Simbach



Bahnhof wird renoviert

BEZIRK (penz). "20 Jahre diskutieren wir bereits über ein regionales Verkehrskonzept im Innviertel", betont FPÖ-Landtagsabgeordneter David Schießl, "an der Umsetzung hat's bisher gehapert." Doch das soll sich nun ändern: 2018 wird das Projekt in Angriff genommen. Das Innviertel wird somit als Schlusslicht in Oberösterreich mit einem Regionalverkehrskonzept ausgestattet. Die Linienverläufe im Bezirk sollen neu strukturiert werden. Ziel ist es, die Salzburger Lokalbahn miteinzubinden. Dadurch sollen sinnvolle Anschlüsse Richtung Ried und Salzburg ermöglicht werden. Die Kosten, welche das Land berappen muss, belaufen sich auf 4,6 Millionen Euro. Es werden aber auch die Gemeinden zur Kasse gebeten: Etwa 5,50 Euro sind pro Einwohner fällig. "Zum Wohle aller Gemeinden", bestärkt Seniorensprecher und Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen, Walter Ratt. Vor allem für ältere Personen ist eine gute öffentliche Verkehrsanbindung wichtig."Längst überfällig", sagen Ratt und Schießl. "Unnötig", sagt David Stögmüller, Bezirkssprecher der Grünen. Es handle sich bei dem Regionalverkehrskonzept um kein wirkliches "Konzept", behauptet er. Lediglich Linienverläufe werden neu struktruiert. "Es wird sich nicht viel ändern." Was Braunau wirklich brauche, seien mehr Busse, ein dichterer Fahrplan und bessere Busanbindungen an die Züge. "Es kann nicht sein, dass ein Bus, fünf Minuten bevor der Zug am Bahnhof ankommt, abfährt", gibt Stögmüller zu bedenken.Braunau brauche dringend ein Verkehrskonzept: "Darunter verstehe ich aber, nicht nur Linienbündel neu zu strukturieren. Es müssten sich alle politischen Vertreter zusammensetzen und ein richtiges Konzept ausarbeiten", so Stögmüller. Die Grünen schlagen im Zuge dessen eine eigene Buslinie, die auch Simbach befährt, vor. "Die grenzübergreifende Zusammenarbeit, von der wir immer sprechen, muss sich auch auf Öffis auswirken." Mit einer neuen Linie könne man über eine Umplanung des Citybus-Fahrplans nachdenken. Einen, der alle Gebiete miteinbindet, bezieht sich Stögmüller auf die Haselbacher Citybus-Debatte.In Braunau wird zudem der Bahnhof renoviert. Geplant sind die Errichtung einer neuen, barrierefreien Unterführung und ein Inselbahnsteig, heißt es vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Neue Parkplätze im Bahnhofsbereich seien schon lange fällig, kommt es von den Grünen. Eine Überlegung wäre es, den leer stehenden Hofer-Parkplatz in Laab mit einer Überführung an den Bahnhof anzukoppeln.