Tag der offenen Tür an der HLW Braunau

07.01.2017, 23:37 Uhr

Wenn die HLW Braunau am „Tag der offenen Tür „ ihre Tore einem breiten Publikum öffnet, tut sie dies wie immer mit großem Enthusiasmus und Engagement. Die Einla-dung, unsere Schule am Freitag, dem 20. Jänner 2017 von 13h bis 16h30 zu besu-chen, ergeht an alle, die sich für unsere Schule interessieren und diese wirklich von „innen“ kennen lernen möchten. Potentiellen Schülerinnen und Schülern bieten wir an diesem Tag die Möglichkeit, eine Voranmeldung für das kommende Schuljahr vor-zunehmen.Wesentlich erscheint der Direktorin, HR Mag. Astrid Simson, dass die inhaltliche Neuorientierung der Schule, die durch den neuen Lehrplan hervorgerufen wird, ins Bewusstsein der Menschen rückt.In der fünfjährigen HLW wird mit den Bereichen Sprachen, Wirtschaft, Gastronomie und Kunst ein großes Spektrum abgedeckt. Die schulautonomen Vertiefungsbereiche „Humanmanagement“ und „Interkulturelles Management“ komplettieren dieses Bil-dungsangebot.

In der ab dem Schuljahr 2016/17 zweijährig geführten Fachschule für wirtschaftliche Berufe wird das Hauptaugenmerk die gezielte Vorbereitung auf Lehrberufe und die wesentliche Unterstützung bei Berufswahl und –einstieg sein, gemäß dem Slogan „Deine Zukunft – GLASKLAR“.Im Rahmen des Tages der offenen Tür finden wie jedes Jahr der Homecoming Day und die Generalversammlung des AbsolventInnenvereins der HLW Braunau statt. Im „AbsolventInnencafé“ treffen sich ehemalige SchülerInnen und ihre Lehrer, um in einem gemütlichen Ambiente vergangener Zeiten zu gedenken und runde Treffen zu begehen.Kommen Sie also am Freitag, dem 20. Jänner 2017, seien Sie für ein paar Stunden unser Gast und genießen Sie, was wir für Sie vorbereitet haben.