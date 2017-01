TV-Kampagne gegen illegalen Welpenhandel

05.01.2017, 13:29 Uhr

Aufklärung und Bewusstseinsbildung durch Initiative von www.TierFreude.org und www.tieranzeigen.at

WIEN. Der illegale Hundehandel boomt wie nie zuvor. Unseriöse Händler bieten schwanzwedelnde Jungtiere mit herzzereißendem Blick aus treuen Hundeaugen zu Dumping-Preisen an. Diese Welpen werden überwiegend vor der neunten Lebenswoche von den Muttertieren getrennt, Haltung und Herkunft sind unbekannt.Meistens erhält man Impfpässe mit gefälschten Einträgen dazu. Neun von zehn Welpen leiden an schwerwiegenden Erkrankungen. Die Folgen sind kostenintensive Tierspitalsbesuche und in letzter Konsequenz oft der qualvolle Tod des bereits liebgewonnenen Tieres.

Der Verein "TierFreude“ hat sich dem Tierschutz verschrieben und leistet gemeinsam mit www.tieranzeigen.at Aufklärungsarbeit, damit der illegale Welpenhandel keine Chance mehr hat. Jeder kann mithelfen, dem Tierleid entgegenzutreten, indem man ausschließlich bei seriösen Züchtern kauft oder ein Tier aus einem regionalen Tierheim adoptiert.Die TV-Kampagne ist unter folgendem Link zu sehen: