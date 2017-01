Umfassende Beratung für Zuwanderer

12.01.2017, 09:45 Uhr

BRAUNAU. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) unterstützt Migranten bei ihrer sprachlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration. Bei der mobilen Beratung in Braunau werden Zuwanderer bei ihren ersten Schritten in der Gemeinde unterstützt und umfassend in den Bereichen Sprache, Arbeit, Bildung, Wohnen und gesellschaftlicher Integration beraten. Diese Beratungen mit Khaled Abushkhadem finden jeden vierten Montag im Monat, von 12.45 bis 16.30 Uhr, in der Bezirkshauptmannschaft Braunau, im Besprechungszimmer 216 im 2. Stock, statt. Weitere Informationen zu ÖIF-Angeboten und Services finden Sie unter www.integrationsfonds.at/oberösterreich