Vollversammlung der Schwandner Floriani

25.01.2017, 12:34 Uhr

Im Rahmen der Vollversammlung wurden auch neue Kameraden angelobt und langjährige Mitglieder geehrt. Unter Ihnen auch der Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser, der von seiner Heimatfeuerwehr mit der 40-jährigen Dienstmedaille ausgezeichnet wurde. Das Jahr 2017 wird für die FF Schwand ein spannendes Jahr. Am 1. Juli wird in Schwand der Bezirksbewerb ausgetragen und am 2. Juli findet das 125-jährige Gründungsfest statt, bei dem auch die neue Fahne gesegnet wird.