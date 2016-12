JVP-Weihnachtsspende: Hilfe in Simbach noch immer nötig!

29.12.2016, 17:30 Uhr

JVP-Bezirksobmann Gerald Weilbuchner zur diesjährigen Aktion: „Simbach wurde im Sommer von einer grausamen Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Alle haben zusammengeholfen und es geht wieder vorwärts, aber es werden noch immer dringend Sachen des täglichen Bedarfs benötigt.“

Der Spendenladen im Wittelsbacherhaus hat von Montag bis Freitag jeweils von 09:00 bis 12:00 und von 15:00 bis 19:00 geöffnet. Kontakt: Ingrid Kleiner (+49 176 53 94 32 11)„Ein Danke will ich gerade zu Weihnachten all jenen aussprechen, die nicht nur an sich, sondern auch an die anderen denken und sich für die Gesellschaft einbringen“, so Gerald Weilbuchner abschließend.Finanziert wurde die Aktion durch den Gewinn des Kinderkonzerts der Jungen ÖVP und der OÖ Kinderwelt am 21. Oktober 2016.