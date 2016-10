NAMIBIA - BOTSWANA "Das grosse Abenteuer"

HDAV Multimediashow von Wolfgang KunstmannBegleiten sie den Fotografen und Abenteurer Wolfgang Kunstmann auf seiner Reise zu den Naturschönheiten Namibias, zur einzigartigen Tierwelt Botswanas und zu den mächtigen Viktoria Fällen.Mit einem Allrad haben die Kunstmanns zuerst die Namib Wüste von Lüderitz nach Walvis Bay durchquert. Im Kaokoveld ging es auf abenteuerlichen Pisten entlang des Kunene von Ruacana bis zu den Epupa Fällen, dann über den berüchtigten Van Zyls Pass ins Marienflussvalley zu den Himbas, den letzten Nomaden Namibias. Im Hoanibflusstal weiter auf der Suche nach den legendären Wüstenelefanten. 2011 ist erschwerend hinzugekommen, dass wir während Jahrhundertregens unterwegs waren. Die gesamte Landschaft hat geblüht und war tropisch und grün. In der Namib bildeten sich Seen zwischen den Dünen, die Etosha Pfanne stand zur Gänze unter Wasser, alles absolut unüblich für Namibia. Durch den Caprivistreifen ging die Fahrt weiter nach Zimbabwe zu den imposanten Viktoria Fällen. In Botswana zu den Tierparadiesen in der Kalahari, ins Okavango Delta und in den Chobe NP. Botswana gilt als Hochburg der Elefanten mit einem Vorkommen von ca. 160.000 Tieren. Hautnahe Begegnungen mit Herden von mehr als 1000 Tieren waren nichts Ungewöhnliches. In der Savute kam es bei Aufbauen des Zeltes zu einer lebensgefährlichen Begegnung mit einem Löwen, der den Campingplatz kreuzte. Bei einer Fahrt im Einbaum wird den Zusehern eindrucksvoll die Flora und Fauna des Okavango Deltas näher gebracht. In der Kalahari verbrachten wir einige Tage mit den Buschmännern. In der Makgadikgadi Pfanne trafen wir einen Einheimischen, der uns hautnahe Begegnungen mit unseren „Lieblingen“, den Erdmännchen ermöglichte. 2 Tage durften wir bei einer Kolonie von 15 Tieren, darunter 9 Babys verbringen.

Der aktuelle Vortrag ist das Ergebnis von 6 Reisen nach Namibia und Botswana. Markenzeichen der Kunstmanns sind das perfekte Zusammenspiel von erstklassiger Fotografie und brillianten Filmaufnahmen mit stimmungsvoller, landestypischer Musik und Originaltönen, welches die Präsentation zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk verschmelzen lassen. Die spannenden, humorvollen Geschichten und persönlichen Erlebnisse werden Live vorgetragen.Bei jedem Vortrag gibt es einen tollen Preis zu gewinnen.Weitere Infos unter: www.wolfgang-kunstmann.at