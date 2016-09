9 Medaillen bei der Union Landesmeisterschaft im Luftgewehrschießen

28.09.2016, 21:11 Uhr

In der Klasse Jugend 1 erkämpfte sich Eva Maria Dobetsberger die Goldmedaille. Sarah Veigl wurde Vizelandesmeisterin und Tobias Flachner wurde 6. Mit der Mannschaft ( Veigl, Dobetsberger, Flachner T. ) holten sie ebenfalls die Silbermedaille.

Bei den Neuanfängern ( Mini ) belegte Lisa Marie Pommer den dritten Platz.Isabella Hager wurde bei den Jungschützen 6.Unser ältester Teilnehmer Franz Enthammer siegte in der Klasse Senioren 3.Drei Luftpistolenschützen waren ebenfalls am Start. Christina Gadringer belegte in der Damen Klasse den 2. Platz. Erwin Gessl holte sich bei den Senioren 1 die Silbermedaille. Andreas Högl erreichte den 7. Platz.