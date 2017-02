Braunaus Fußball Nachwuchsauswahl U12 gewannen gegen die Jungbullen

05.02.2017, 08:58 Uhr

für das U12 Team des LAZ Braunau am Samstag den 5. Jänner in der einzigen Fußballhalle Österreichs, in der Red Bull Akademie in Salzburg. Gespielt wurde in einem Hin- und Rückspiel mit einer Spieldauer von jeweils 30 Minuten.Diese dürften den Jungkickern aus dem Bezirk schon beim Anblick dieser einzigartigen Arena, unter den Augen des Ex-Bayern- und Salzburg-Profis Alexander Zickler, wohl gewachsen sein. Sowohl beim sensationellen 3:2 Sieg gegen die viel höher eingeschätzten Hausherren, aber auch beim 4:1 gegen den deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg, zeigten unsere Talente viel Herz,Kampfgeist und Talent.LAZ Braunau - Red Bull Salzburg = 0:1LAZ Braunau - 1. FC Nürnberg = 4:1LAZ Braunau - Red Bull Salzburg = 3:2LAZ Braunau - 1. FC Nürnberg = 1:4Gratulation an die gesamte Mannschaft und das Trainerteam