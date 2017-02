Großartiger Auftakt der Turniersaison für die Braunauer Voltigierer

01.02.2017, 16:11 Uhr

Judith Gehmayr (2003) schaffte es endlich, sich gegen ihre Dauerkonkurrentin der letzten Jahre zu behaupten und siegte mit einer sehr guten Kür. Auch Irber Sarah holte sich trotz eines Sturzes mit einer ausgezeichneten Kür den verdienten 1. Platz – vor Anna Miksche auf Platz 2 und Pointner Sarah auf Platz 4 (alle 2004

Auch mit dem Nachwuchs waren die Trainerinnen Eva Ortner und Ursula Segl sehr zufrieden. Hier gingen mit Mörtl Valentina (2007) und Kettler Sophia (2006) wieder zwei Siege nach Braunau. Roitner Lena (2007) freute sich über den 2. Platz und Ortner Lena (2010), Kettner Ella (2007) und Kettler Katharina (2003) konnten noch drei 4. Plätze erringen.Mit neun Paaren war der Verein beim Pas de deux Bewerb stark vertreten und wieder vorne mit dabei. Miksche Anna und Irber Sarah siegten mit einer Kürnote von 8,475 souverän. Auf Platz 3 konnten sich Rattenböck Leonie und Gehmayr Judith turnen. Zwei 4. Plätze erreichten die Paare Kettler Sophia/Nöscher Leonie und Rothenbuchner Leonie/Fahdli Yana in den unterschiedlichen Altersklassen.Alles in allem ein hervorragender Auftakt!Der zweite Teil findet am 4. März in Braunau statt. Mit Hilfe der vielen Zuschauer und Fans erhoffen wir uns noch eine Steigerung der Ergebnisse.