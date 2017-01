Pettenbachs U17 Ladies räumen in Altheim ab!

22.01.2017, 21:33 Uhr

U17 Girlies Cup in Altheim: Beste Spielerin, Beste Torfrau, Torschützenkönigin und Turniersieg gehen an U17 Auswahl aus Pettenbach!

Schon früh am Morgen (7 Uhr Abfahrt) starteten die U17 Ladies der Union Sparkasse Pettenbach nach Altheim, wo schon traditionell vor dem Ladies Cup der Girlies Cup statt gefunden hat. Waren die Kickerinnen aus dem Almtal im letzten Jahr noch auf dem letzten Platz zu finden, so triumphierten sie in diesem Jahr in allen Klassen.

Nach einem eher mühsamen Auftakt ins Turnier, wo gegen die NMS Lambach ein 1:1 Remis heraus kam, konnten die Nachwuchs-Kickerinnen von Coach Florian Rauch alle weiteren Spiele gewinnen und verdient den Turniersieg einfahren.Die Ergebnisse im Detail:Union Pettenbach - NMS Lambach 1:1SK Altheim - Union Pettenbach 0:1Union Neuhofen A - Union Pettenbach 1:2Union Pettenbach - Union Aspach/Wildenau 2:1Union Pettenbach - Union Neuhofen B 3:0Am Ende räumten die Almtalerinnen auch noch die Preise für die, dieund dieab! Damit gelang den Pettenbacher Ladies ein Novum, noch nie zuvor gingen alle Preise an eine Mannschaft in der Geschichte des Girlies Cup.so Coach Florian Rauch am Abend nach dem Turnier.