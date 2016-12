Schach - Open Braunau 2016

26.12.2016, 19:52 Uhr

Zum ersten Mal gewinnt eine Dame das A Turnier: die Georgierin Maia Lomineishvili gibt nur ein Unentschieden ab und wird Erste! Alle anderen Bewerbe lagen fest in ungarischer Hand!

Vom 16.12. bis 18.12.2016 fand im Schloss Ranshofen das 11. Braunauer Schachopen statt.Veranstalter war einmal mehr der WSV ATSV Ranshofen Schach.Schach dient dem Friedensgedanken und kann in der (Völker-)Verständigung und der Kommunikation vieles leisten, Freundschaften aufbauen und Verständnis herbeiführen.Das Turnier erfreut sich bei der Schachgemeinde steigendender Beliebtheit, so konnte ein neuer Teilnehmerrekord von(!) Teilnehmern ausNationen erreicht werden.Besonders erfreulich ist, dass der Schachklub Ranshofen, der sich die Jugendarbeit mit auf seine Fahnen geschrieben hat, ein Turnier auf die Füße stellen konnte, bei dem ein eigener(U14) mit 28 Teilnehmern stattfand.

A - Turnier

B - Turnier

C- Turnier



Jugendturnier

Das Turnier wurde in vier Gruppen gespielt:- Offenes Turnier zugänglich für alle SpielerFür ambitionierte Hobbyspieler (bis 2000 ELO)- Für Schachfreunde bis 1600 ELOfür Jugendliche unter 14 JahrenDie Endergebnisse aller vier Turniere findet man hier 16 Titelträger unter den 48 Teilnehmern im A-Turnier waren ein gutes Indiz für ein recht stark besetztes Turnier. Vorjahressieger FM Kirill Burdalev verlor bereits in der zweiten Runde und konnte bei der Titelentscheidung kein Wörtchen mehr mitreden.Vor der Schlussrunde hatte GM Tratar einen halben Punkt Rückstand auf die Führende IM Lomineishvili und begnügte sich mit Schwarz spielend auf ein schnelles Remis, was ihm letztendlich auch den zweiten Rang einbrachte.Damit war klar, dass IM Maia Lomineishvili nicht mehr einzuholen war. Die Georgierin, die oft nach Wien kommt um Jungtalente zu trainieren, gewann das A-Turnier mit alleinigen 4,5 Punkten vor GM Tratar und dem deutschen IM Christian Köpke.Bester Ranshofner wurde Paul Brehovsky, der auch die Titel Bezirks- und Stadtmeister Braunau für sich in Anspruch nehmen darf.45 Teilnehmer kämpften im B-Turnier um die Spitze. Der junge Ungar Roland Reviczki gewann die ersten vier Runden und konnte es sich leisten, in der letzten Runde ein schnelles Remis zu vereinbaren und wurde Erster.Auch im C-Turnier setzte sich ein junger Ungar durch, Mark Rehak.Falk Lauer landet am sechsten Rang und wurde Gemeindemeister von Neukirchen.Einmal mehr Ungarn! Hier kam Adam Gabula mit neun Punkten aus zehn Partien zum Gesamtsieg.Knapp, mit einem halben Punkt Rückstand, folgten Igor Yushko aus der Ukraine sowie der beste Ranshofner Maxi Stadler auf Rang drei mit sieben Punkten.Weitere Details findet man auf der Homepage des WSV ATSV Ranshofen Schach