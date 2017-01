Show- und Gardetanzmittelpunkt- Braunau

29.01.2017, 19:48 Uhr

Gleich zwei Veranstaltungen organisierte die Showdance Company und Prinzengarde Braunau an einem Tag.

Während am Vormittag die besten Show-und GardetänzerInnen Österreichs um die Punkte zur Qualifikation der Österreichischen Meisterschaft rangen, wurde am Abend eine tolle Show dem begeiserten Publikum geboten.

Die Showdance Company Braunau zeigte wieder einmal, dass sie sowohl als Veranstalter, als auch als Sportler punkten können.

Show total am Abend

Mitmachen nicht nur zusehen?

Beim Qualifiktationsturnier erreichten das Tanzpaar Alissa Aigner und Alexander Mann, die Garde mit Hebungen der Juniors und Kerstin Mairbäurl jeweils einen 1. Platz. Die Dance Generation mit der Show mit Hebungen einen 2. Platz und die Juniors zeigten mit ihrem Modern- Tanz, eine Kategorie in der sie heuer zum ersten Mal starten, mit einem 5. Rang, dass sie gut mit den “alten Hasen” mithalten können und das in Zukunft mit ihnen zu rechnen ist.Das Gardetreffen war auch heuer wieder ein Treffpunkt für Europameister, Vizeeuropameister und Spitzengruppen aus dem In- und Ausland. Die einen ließen das Publikum mit gewagten Hebungen den Atem anhalten, die anderen berührten mit einfühlsamen, lyrischen Tänzen. Die humorvolle Seite des Tanzens zeigte wie immer, die Männergarde der Faschingsfreunde Wildenau. Die Dance Generation der Showdance Company Braunau präsentierte ihre neuen Kostüme ihren neuen Showtanz mit Hebungen und erntete dafür viel Beifall. Besonders begeistert war das Publikum auch von Benjamin Skupien der TGU Salzburg – Europacupgewinner 2016, erkonnte mit seinem Tanz “Prince” die Damenwelt für sich gewinnen. Das Tanzpaar Alissa und Alexander der SDC Braunau faszinierten die Zuschauer mit ihren schwierigen Paarhebungen. Großen Anklang fanden auch die Tänzer und TänzerInnen des ASTV Walgau. Ihre akrobatischen Hebungen zeigten, dass sie nicht ohne Grund regierende Europameister im Showtanz mit Hebungen sind.Dem Publikum wurde wahrlich ein Tanzsportleckerbissen serviert.Wer Hebungen und Tanzakrobatik selbst ausprobieren und mitmachen möchte, ist bei der Showdance Company Braunau immer willkommen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, aber die Zeit zum regelmäßigen Training sollte man einplanen können. Ab 10.2. besteht wieder Gelegenheit zum Schnuppertraining.In der Turnhalle der NMS Braunau Stadt von 17:00 – 18:30 für 12 -15 Jährige und ab 18:30 – 20:30 für TänzerInnen ab 16. An jedem Montag trainieren die Tanzflöhe ab 3 Jahren von 17:00 – 18:00 und die Kids ab 6 Jahre von 17:00 -18:30. Anmeldung und Info unter: 00436644123658 oder info@sdc-braunau.atMännliche Tänzer, die die Gruppe bei den Hebungen unterstützen können sind genauso begehrt, wie junge Damen, die sich in schwindelnde Höhen trauen und/oder gerne tanzen.