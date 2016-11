Zwei Mädchen aus Braunau holen drei Staatsmeistertitel

23.11.2016, 23:15 Uhr

oö Jugendlandesmeisterschaft

Staatsmeisterschaft

Als Gäste spielten Kata und Zsofia Vicze bei der oberösterreichischen Jugendlandesmeisterschaft im Schnellschach mit. Diese fand am Nationalfeiertag in Gmunden statt. Insgesamt 58 Kinder und Jugendliche waren in vier Bewerben am Start. Zsofia gewann in der Mädchengruppe ( U10 - U16 ) mit 7/7 Punkten. Kata spielte bei U10 gemeinsam mit den Burschen und wurde ebenfalls mit 6,5/7 Punkte Erste.In St. Veit an der Glan wurden am Wochenende die neuen Österreichischen Meister und Meisterinnen der Jugend im Schnell- und Blitzschach gekürt.Kata und Zsofia Vicze, die beiden Schachmädchen aus Braunau, präsentierten sehr saubere Partien und räumten bei den Medaillen ihrer Alterskategorie voll ab.

Schnellschach:U10 Mädchen: 2. Platz für Vicze Kata (WSV ATSV Ranshofen).U12 Mädchen: 1. Platz für Vicze Zsofia (WSV ATSV Ranshofen).Blitzen:U10 Mädchen: 1. Platz für Vicze Kata (WSV ATSV Ranshofen).U12 Mädchen: 1. Platz für Vicze Zsofia (WSV ATSV Ranshofen).