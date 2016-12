Arbeitsplatzentwicklung boomt

13.12.2016, 13:56 Uhr

Bei der Anzahl neuer Arbeitsplätze gab es in Munderfing im heurigen Jahr wieder einen besonders kräftigen Zuwachs. So sind diese gegenüber dem Vorjahr von 1.634 auf nun 2.113 angestiegen, was einer Steigerung von 479 Arbeitsplätzen entspricht. Ein Großteil der neuen Arbeitsplätze entfällt auf die Firma WP, welche 2016 die Auspufffertigung von Mattighofen nach Munderfing verlegt hat und auf KTM durch die Inbetriebnahme des neuen Motorsportcenters. Zum starken Anstieg trägt auch der Umstand bei, dass heuer erstmals die Zahl der Leasingarbeiter (aktuell 220) in die Statistik eingerechnet wurden.

Zu den Leitbetrieben KTM und WP bieten 151 Klein- und Mittelunternehmen in der Gemeinde Arbeit für 843 Menschen und sind damit ein starkes Rückgrat für die prosperierende Wirtschaft in Munderfing. Durch die jährliche Erhebung der Arbeitsplatzdaten von allen Munderfinger Firmen verfügt die Gemeinde über diese aktuellen Arbeitsplatzdaten.