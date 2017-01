Automatische Swimmingpoolsteuerung bei Ideenwettbewerb "120 Sekunden"

16.01.2017, 20:00 Uhr

„Durch eine eigene Wetterstation werden aktuelle Daten gemessen, ausgewertet und gespeichert. Ebenso verwenden wir Unwetterwarnungen und Wetterprognosen aus dem Internet, um die optimale Steuerung unserer Anlage zu garantieren. Aufbauend auf diesen Daten regulieren wir die Pooltemperatur“, erzählt Theresa Reschenhofer, die in der Maturaklasse der HTL Braunau, Abteilung Elektronik und Technische Informatik, schulautonomer Zweig Bionik, ist und zusammen mit ihrem Klassenkollegen unter Betreuung von Max Mayr das „Intelligente automatische Poolmanagementsystem“ gerade entwickelt.

„Zur Erwärmung des Pools wird eine Solaranlage verwendet, bis die voreingestellte Temperatur erreicht ist. Um bei großer Sommerhitze den Pool auch automatisch kühlen zu können, wird die Poolüberdachung mit einem speziellen Motorsystem automatisch geöffnet. Das Schließen geschieht bei starkem Wind, Regen und diversen Wettereinflüssen auch vollautomatisch oder mit individuellen Zeiteinstellungen", erklärt Christof Hinterleitner. Chlorgehalt und pH-Wert werden mit Hilfe eines Mess-Systems im Wasserkreislauf periodisch gemessen. Die Einspeisungsmengen des Chlors und pH-Wert-Senkers werden, basierend auf diesen Daten, automatisch berechnet und in erforderlicher Dosis in den Wasserkreislauf eingespeist.Eine benutzerfreundliche Bedienung wird durch eine überschaubare App-Oberfläche sowie einen Touch-Bildschirm erreicht. Besonderer Wert wird auf individuelle Programmeinstellungen gelegt, welche ein Erweitern oder Weglassen einzelner Systemkomponenten ermöglicht.Gerade in der Kombination von intelligenter Software, die aktuelle Wetterdaten und Wetterprognosen berücksichtigt, mit verschiedenen Automatisierungsbereichen (Einspeisung der Solaranlage, automatische Betätigung der Poolüberdachung und automatisierte Überwachung und Einbringung von Chemikalien zur Poolreinhaltung) hat das Projekt einen innovativen Charakter, der bisher am Markt nicht verfügbar ist und der ein gutes Marktpotential bietet.