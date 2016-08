Fussl Modestraße eröffnet erste Filiale in Deutschalnd

01.09.2016, 08:30 Uhr

Grund dafür war die offizielle Eröffnung der ersten Niederlassung in Deutschland.

Auf knapp 500 qm Verkaufsfläche werden nun auch hier ein einzigartiges Sortiment an topaktueller Mode für Damen, Herren und Kinder angeboten.Zur Eröffnungsfeier konnte Familie Mayr zahlreiche Herrschaften aus Politik und Wirtschaft begrüßen, wie den ersten Bürgermeister von Pfarrkirchen Wolfgang Beißmann oder Klaus Maibaum vom Wirtschaftsforum.„ Am 18. Dezember letzten Jahres wurde der Vorvertrag für die Anmietung der Räumlichkeiten unterzeichnet, heute stehen wir hier und feiern die Eröffnung der ersten Niederlassung in Deutschland“, so ein sichtlich erfreuter Ernst Mayr bei seiner Ansprache. Nach den Ansprachen und der Segnung durch Stadtpfarrer Hans Eder, hatten die anwesenden Gäste Zeit für einenr egen Meinungsaustausch untereinander.