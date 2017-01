Honigtrocknungsanlage für kleine Imkereien

30.01.2017, 20:00 Uhr

HTLer nehmen mit ihrer Idee am Casting "120 Sekunden" am 7. März in der Wirtschaftskammer Braunau teil.

BRAUNAU. Vier Schüler der Abteilung Mechatronik an der HTL Braunau – Tobias Ebner, Johannes Harweck, Lukas Probst und Tobias Russinger – planen, konstruieren und realisieren gerade eine Honigtrocknungsanlage. Ihre Entwicklung ist ideal für kleinere Imkereibetriebe.„Bei erhöhtem Feuchtigkeitsanteil kann es zur Gärung des Honigs kommen, was die Haltbarkeit verkürzt sowie den Geschmack verfälscht und verschlechtert. Daher muss man Honig, um ihn entsprechend lagerfähig zu machen, trocknen. Wobei ein Feuchtigkeitsgehalt von 16 bis 18 Prozent optimal ist“, erzählt Johannes Harweck, der zusammen mit seinen Kollegen einen Honigtrockner für kleinere Imkereien realisiert.

„Beim Trocknungsvorgang ist wesentlich, dass der Honig ständig gerührt wird, um die Feuchtigkeit gleichmäßig zu entziehen. Außerdem darf der Honig nicht über 40°C erwärmt werden, da es sonst zu einer Zerstörung von Enzymen kommt, was wiederum den Geschmack und die Qualität des Honigs deutlich beeinträchtigen würde", so die vier Mechatroniker.Sie bauen eine Anlage mit einem Fassungsvermögen von 120 Kilogramm, was zirka 85 Litern Honig entspricht. Der Honig wird während des gesamten Trocknungsvorganges gerührt und mittels Heizelemente auf die richtige Temperatur gebracht. Zwei Temperatur-Sensoren und ein Feuchte-Sensor ermitteln kontinuierlich den Zustand im Honigtrockner und eine Software steuert exakt den Trockungsprozess.Auf einem LCD-Display werden die Vorgänge entsprechend visualisiert, mittels Leuchtdrucktaster können die gewünschten Trocknungsmodi auch eingestellt werden. Die ganze Anlage ist fahrbar konstruiert und gefertigt und kann zur Reinigung relativ leicht demontiert werden. Alle Elemente sind lebensmittelecht ausgelegt. „Wir fertigen unsere Anlage in Abstimmung mit dem Imkermeister Bernhard Hötzeneder, der uns mit ganz wichtigen Praxishinweisen unterstützt. Wir werden uns auch die Marktchancen unserer Entwicklung genauer ansehen. Durch die fahrbare Auslegung ist unsere Anlage ja auch für mehrere kleine Imkereien gut verwendbar", erklären die vier HTL-Maturanten, die von Paul Dirnberger und Paul Wiesenberger betreut werden.Fotos: HTL Braunau