Info-Abend am Campus Burghausen

Die Hochschule Rosenheim veranstaltet am Mittwoch, dem 15. Februar 2017, um 18.30 Uhr am Campus Burghausen in der Marktler Straße 50 einen Informationsabend zu den Bachelor-Studiengängen Betriebswirtschaft und Chemieingenieurwesen.Institutsleitung Britta Bolzern-Konrad informiert alle Interessierten über Studieninhalte, Zugangsvoraussetzungen, Studiendauer, Studienabschluss, Professoren und Lehrbeauftragte sowie über die Ausstattung der Gebäude der theoretischen und praktischen Lehre und Berufsaussichten. Anschließend findet eine Besichtigung des Lehrgebäudes statt.Weitere Infos unter www.campus-burghausen.de . Anmeldung zum Infoabend wird erbeten unter campus-burghausen@fh-rosenheim.de.