Jobs mit Aufstiegschancen

24.01.2017, 16:50 Uhr

Abwechslungsreiche Jobs

SIMBACH (penz). "Immer mehr Leute wollen studieren, immer weniger eine Berufsausbildung machen. Dabei sind die Aussichten auf Jobs mit guten Verdienstmöglichkeiten und hohen Aufstiegschancen nach einer Lehre viel höher", betont Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Mayerhofer Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH. Er selbst bildet in seinem Unternehmen laufend Lehrlinge aus, die meisten davon werden nach Beendigung der Lehre übernommen. Ausgebildet werden bei Mayerhofer Beton- und Stahlbetonbauer, Maurer, Metallbauer und Bauzeichner.Leider werden die Berufsbilder der Baubranche oft noch falsch eingeschätzt, denn die Tätigkeiten haben sich durch die hohe Technologisierung enorm gewandelt. Durch den Einsatz von modernsten Maschinen ist die Arbeit auf den Baustellen bei weitem nicht mehr so anstrengend wie früher. Weiterhin bekommen die jungen Leute durch die ständig wechselnden Einsatzstellen viel von der Welt zu sehen.Insgesamt sind die Berufe des Beton- u. Stahlbetonbauers und des Maurers sehr abwechslungsreich und bringen ein großes Maß an Eigenständigkeit mit sich. Sie haben mit den unterschiedlichsten Werkstoffen zu tun und die Aufgabenstellung ist mit jeder Baustelle eine Neue, die es im Team zu lösen gilt. Handwerker, die sich im Ingenieurbau beweisen, müssen ein hohes "Know How" mitbringen. Dies gilt sowohl für räumliches Vorstellungsvermögen als auch das technisches Verständnis und natürlich einen hohen Grad an handwerklichem Geschick. Dementsprechend bringen diese Berufe ein großes Maß an Sicherheit in Bezug auf den Arbeitsplatz mit sich.Die Metallbauer bei der Mayerhofer GmbH verbringen den Großteil Ihrer Arbeitszeit im Werkshof und bereiten die Stahlbauteile für den Einsatz auf der Baustelle vor, setzten Werkzeuge und Maschinen in Stand, die von den Baustellen zurück geliefert werden. Die restliche Zeit werden Sie auf den unterschiedlichsten Baustellen zur Werksmontage eingesetzt.Die unterschiedlichen Fachkräfte arbeiten Hand in Hand miteinander im Team und erzielen großartige Ergebnisse. Die Bauprojekte der letzen 47 Jahre sprechen für sich, von Großprojekten bis hin zum Spezialbau. "Wenn man im Unternehmen eine Ausbildung annimmt, hat man mit guter Leistung große Aufstiegschancen und sehr gute Verdienstmöglichkeiten", hebt Christian Mayerhofer hervor.

Zur Sache

Als mittelständisches Bauunternehmen ist die Firma Mayerhofer GmbH seit 1969 eine feste Größe in der Region. Das Unternehmen beschäftigt 125 Mitarbeiter, davon zehn bis 15 Lehrlinge.Aktiv ist die Mayerhofer GmbH im gesamten bayerischen Raum sowie in Teilen Oberösterreichs. Die Kompetenzbereiche sind Hochbau, Tiefbau, Ingenieurbau und Spezialtiefbau. "Wir als Mittelstandsunternehmen führen Aufträge in den unterschiedlichsten Ordnungsgrößen von 50.000 bis 30 Millionen Euro. Wir sind spezialisiert auf technisch höchst anspruchsvolle Projekte", verweist Geschäftsführer Christian Mayerhofer.In der nun schon über 40-jährigen Firmengeschichte hat sich das Unternehmen zu einem innovativen Bauunternehmen in Bayern entwickelt und stellt sich sowohl für Auftraggeber als auch für Arbeitnehmer als zuverlässiger Partner dar.