Lehre "boomt" wieder

18.01.2017, 22:08 Uhr

BEZIRK (tazo). Laut einer Statistik der Wirtschaftskammer, ist Oberösterreich die Lehrlingshochburg Nummer eins in ganz Österreich. 2016 haben hier 6.861 Mädchen und Burschen ihre berufliche Karriere im Rahmen des dualen Berufsausbildungssystems gestartet. Eine positive Tendenz gegenüber dem Vorjahr. Ähnlich die Entwicklung im Bezirk Braunau. "Die Lehre in unserem Bezirk ist absolut ´en vogue`. Unsere Region entwickelt sich entscheidend besser als die meisten anderen Bezirke in Oberösterreich", freut sich Klaus Berer, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Braunau. Dies sei auch in erster Linie den hervorragenden Lehrbetrieben zu verdanken, die den jungen Menschen gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Bei den Burschen etwa liegen Metalltechnik, Kraftfahrzeugtechnik und Elektrotechnik an oberster Stelle. Anders dagegen bei den Mädchen. Hier erfreuen sich Lehrstellen im Einzelhandel, als Bürokauffrau oder Metalltechnikerin immer größerer Beliebtheit. "Der Trend ´Mädchen in die Technik` ist absolut festzustellen. Beachtlich ist, dass Metalltechnik bereits der dritthäufigste Lehrberuf bei den Mädchen ist und mit Produktions- und Prozesstechnik zwei weitere typische Burschenberufe unter den zehn beliebtesten Berufen für Mädchen sind. Dennoch ist derzeit ein Mangel an Lehrlingen zu verzeichnen - und das betrifft viele Sparten", erklärt Berer weiter. Tipps zur Lehrstellenwahl findet man jetzt aber auch auf "KarriLehre.at" dem neuen Informationsmedium der Wirtschaftskammer Braunau. Hier kann man quasi vom Wohnzimmer aus online in viele Betriebe und Lehrberufe hineinschnuppern.