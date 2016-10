Lehrstellen-Infoabend ein Erfolg

07.10.2016, 18:36 Uhr

Der Abend richtete sich an alle Lehrstellensuchenden und an die Eltern. Zwölf Betriebe aus Altheim und Umgebung präsentierten an diesem Abend ihr Lehrstellenangebot und boten den Interessenten die Gelegenheit, mit ihrem vielleicht zukünftigen Chef persönlich ins Gespräch zu kommen. „Im Fokus stehen die Lehrstellensuchenden, die hoffentlich ihren Arbeitsplatz in der Region Altheim finden können", so Stadtmarketing Obmann Alexander Huber bei der Eröffnung. An dieser nahmen auch Altheims Bürgermeister Franz Weinberger, AK-Bezirksstellenleiter Stefan Wimmer und Blaus Berer von der Wirtschaftskammer Braunau teil.