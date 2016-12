16.12.2016, 23:51 Uhr

Post-PR mit Bumerang-Effekt

Der Postler bringt´s persönlich

(Bildkommentar zu einem Beitrag von Harald Schober)





Das Bild drückt aus - jawohl, so spricht´s -

die Post macht gar viel Lärm um nichts:

Die Kutsche gleicht einer Rakete,

doch fehlt der Platz ihr für Pakete,

ja selbst für Briefe ist schon mal

so ein Gefährt zu eng und schmal!



Drum können solche Luxuskutschen

mir schnell den Buckel runterrutschen.

Ich pfeif´ auf Porsche und Mercedes;

ich schätz´ den Postler, der per pedes

ganz pünktlich meine Post mir bringt

und dabei fröhlich pfeift und singt!





Ferdinand REINDL

