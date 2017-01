Stark wachsendes Unternehmen Promotech sieht optimistisch in die Zukunft

02.01.2017, 00:00 Uhr

Innviertler-Preis: Jetzt teilnehmen!

Auf voll automatisierten Fertigungslinien produzieren die Mitarbeiter mit Kunststoff-Spritzguss, Metall-Stanz- und Biegetechnik komplexe Steckverbindungen und Sensor-Gehäuse.Die Verbundenheit mit der Region zeigt nicht zuletzt durch die vielen Mitarbeiter – derzeit sind 240 Personen bei dem Unternehmen beschäftigt –, sondern auch durch die hervorragende Lehrlingsausbildung. Hierauf sind die Verantwortlichen im Unternehmen besonders stolz. Rund 30 Lehrlinge werden derzeit bei Promotech ausgebildet. Die künftigen Facharbeiter werden in den Bereichen Mechatronik, Kunststofftechnik und Metalltechnik (Modul Werkzeugbautechnik) ausgebildet.Gut aufgehoben in dem Unternehmen sind die Lehrlinge auch, da sie sicher nach ihrer Lehrzeit übernommen werden und sich so ideale Zukunftsmöglichkeiten bieten. Um den zukünftigen Herausforderungen auch gewachsen zu sein, hat der Betrieb bereits durch Ankauf von Grundstücken für Erweiterungsmöglichkeiten gesorgt.Fotos: Promotech• 0-9 Mitarbeiter• 10-49 Mitarbeiter• 50-249 Mitarbeiter„Das familienfreundlichste Unternehmen“Alle Unternehmen mit Sitz in den Bezirken Braunau, Ried, SchärdingSignalwirkung für die ganze Region, besondere wirtschaftliche Impulse, Arbeitsplätze sichern und schaffen, wegweisende Innovationen, starke regionale VerankerungenWKO OÖ, Sparkasse OÖ, Steuerberater Mag. Herbert Niedermayer, BezirksRundschau OÖDie Einreichfrist endet am 24. Jänner 2017