tech2home ist neuer Techno-Z-Mieter

17.01.2017, 15:48 Uhr

BRAUNAU. Der Aufsichtsrat des Techno-Z Braunau begrüßt Christian Grubmüller, der mit seinem Unternehmen „tech2home“ den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, mit dem Schlüssel zum Erfolg. Tech2home: „Professionelle Smarthome Lösungen zum Nachrüsten - einfach, preisgünstig und individuell.“"Die Beschäftigung mit IT-Projekten im Planungs- und Steuerungsbereich waren in meiner bisherigen Berufslaufbahn immer meine Lieblingsprojekte. Nachdem ich mein komplettes Haus mit einer zentralen Smarthome Lösung nachgerüstet hatte, entstand die Idee diesen Service professionell anzubieten", erklärt Grubmüller seinen Anreiz.

Einbindung aller Geräte

Voller Service

Denkt man heute über den Neubau eines Hauses oder den Erwerb einer neuen Eigentumswohnung nach, sind Smarthome Lösungen ein wichtiges Thema. Für alle, die bereits ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzen, gestaltet sich die Umrüstung wesentlich schwieriger. Diverse Insellösungen führen zu Apps, die man für eine einfache Bedienung von Geräten benötigt. Nicht selten ist die angebotene "Plug and Play" Lösung nicht so einfach zu installieren.Tech2home ermöglicht die Vernetzung der kompletten Elektroinstallation. Je nach Wünschen und Bedürfnissen lassen sich bestehende Elektroinstallationen, Heizanlagen, elektrische Rollläden, elektrische Garagentoröffner, eine Tür-/Fenster und Videoüberwachung, der TV und Audiosysteme einbinden. Der Aufbau ermöglicht eine Installation mit nur wenigen Komponenten. Alle Funktionen sind integriert in einer zentralen Steuerung. Die Bedienung ist auch von unterwegs über nur eine App (für IOS und Android) ermöglicht.Tech2home bietet den vollen Service von der Planung über die Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme der Komponenten an. Im Büro von Tech2home im Techno-Z Braunau kann man an einer Demowand Smarthome live erleben (mehr erfahren Sie hier ).