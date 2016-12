Weihnachtsgeschäft kommt in Gange

05.12.2016, 09:46 Uhr

Bei durchaus guter Frequenz am zweiten Weihnachtseinkaufssamstag zeichnet sich allerdings noch ab, dass es nicht mehr ausschließlich die Einkaufssamstage sind, an denen „Christkindl- Shopping“ stattfindet. Viele Händler verzeichnen auch während der Woche eine gute Frequenz in ihren Geschäften. Für Spartenobmann Kutsam eine absolut positive Entwicklung: „Dem samstäglichen Rummel etwas auszuweichen, macht durchaus Sinn. Der Kunde kann stressfrei auswählen und kaufen und auch die Unternehmer und Mitarbeiter in den einzelnen Geschäften haben so mehr Zeit zu kompetenter Beratung und Hilfe beim Einkauf.“

Friedrich Werdecker, Mattighofner Kaufmannschaft und Elektroland GmbH, sagt: „Wir sind zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf. Gefragt sind vor allem TV-Geräte und Unterhaltungselektronik. Da der Zeitraum für den Weihnachtseinkauf diesmal etwas länger ist, verteilt sich natürlich auch das Kundeninteresse.“Gabriele Brühwasser, Wohnkultur Brühwasser GmbH in Braunau: „Wir können mit dem Kundeninteresse zufrieden sein, wobei festzustellen ist, dass sich dieses nicht mehr nur auf die Einkaufssamstage konzentiert, sondern durchaus auf die ganze Woche verteilt. Gezielt gekauft wurden bisher Geschirr, Christbaumschmuck, Decken und Bettwäsche. Wir bemühen uns natürlich auch, mit diversen Aktionen den Kunden echten Erlebniseinkauf zu bieten.“