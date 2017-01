Gewinnspiel: "Adrenaline" – Extremsport auf der Kinoleinwand

Ob atemberaubende Stunts, Jumps, Rides und Slides in der Luft, zu Wasser, im Schnee oder auf der Straße: Die "Adrenaline Movie Tour" entführt die Kinobesucher in die spektakuläre Welt des Extremsports mit Aufnahmen von atemberaubenden Plätzen der Erde. Der Zuschauer begleitet dabei etwa Snowboarder wie Eero Ettala, Markus Keller und Bryan Fox auf ihrer Reise um die Welt von Argentinien bis Spitzbergen oder kann Big-Wave-Surferin Maya Gabeira über die Schultern schauen. Der Film zeigt auch Kitesurfer und Wingsuit-Piloten bei ihren waghalsigen Unternehmungen.Rennsport-Fans kommen in "Adrenaline" ebenso auf ihre Kosten: Aus der Fahrer-Perspektive bekommen sie einen einzigartigen Blick auf den Rennsport.

Nur einen Tag lang im Kino

Tickets gewinnen

Der Film wird in Wien nur an einem einzigen Tag exklusiv gezeigt, und zwar am 26. Jänner um 20 Uhr in der UCI Kinowelt Millennium City (20., Wehlistraße 66). Karten kosten 15 € und können vor Ort und über die Homepage www.adrenaline-movie-tour.com gekauft werden.Die bz verlost bis 24. Jänner 2017 2x2 Freikarten für den Film!