Futsal Bundesliga in der Hollgasse

27.12.2016, 12:18 Uhr

Teilerfolg für Stella Rossa.

Am 26.12.2016 fand das Derby der Wiener Spitzenclubs Stella Rossa tipp3 - Futsal Club Liberta Wien statt. Rund 200 Zuseher sorgten für die entsprechende Stimmung bei der Partie zwischen dem Rekordmeister Stella Rossa und dem amtierenden Meister Futsal Club Liberta Wien. Stella Rossa übernahm nach Anpfiff der ersten Halbzeit sofort das Kommando, spielte offensiv und kam zu den ersten Torchancen. Allerdings, ganz entgegen dem Spielverlauf, erzielte Liberta mit dem ersten ernstzunehmenden Angriff in der 3.Minute das 0:1. Das schon sehr temporeiche Spiel nahm weiter Fahrt auf und Stella drückte auf den Ausgleich. Beide Teams kamen im weiteren Spielverlauf noch zu einigen Torchancen die durch die sehr guten Tormänner vereitelt wurden und mit dem knappen Vorsprung von Liberta ging es in die Pause. Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten Hälfte, Stella begann sehr engagiert und motiviert, doch nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff, also in der 22.Minute, traf Liberta zum 0:2. Völlig unbeeindruckt vom Rückstand spielte die Mannschaft von Stella Rossa ihr Spiel weiter. Taktisch gut eingestellt und im Bewusstsein Ihrer Spielstärke und kämpferischen Fähigkeiten wollte das Team von Stella Rossa den so wichtigen Anschlusstreffer erzielen. In der 26.Minute war es dann endlich soweit, durch einen satten Schuss von Dalibor Dervisevic fiel das 1:2. Stella griff weiter vehement an, Liberta verteidigte gewandt den knappen Vorsprung und spielte auch noch sehr gefährliche Konter. Spannung pur. Ein packendes und mitreißendes Spiel neigte sich langsam dem Ende zu. Das Team von Stella Rossa aktivierte die letzten Kraftreserven und wurde in der 38.Minute endlich belohnt für Ihren unermüdlichen Einsatz durch einen schönen Treffer von Branko Milutinovic zum 2:2 Ausgleich. Das war auch das Endresultat. Ein, für den Spielverlauf, wohl gerechtes Unentschieden. Danke an beide Mannschaften für ein großartiges Futsalspiel und natürlich auch ein danke an die zahlreich erschienenen Zuschauer.Stella Rossa tipp3 - Futsal Club Liberta Wien 2:2(0:1)Dalibor Dervisevic(26. Min), Branko Milutinovic(38. Min)