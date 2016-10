"Slowenisches Flüchtlingslager in Bruck an der Leitha" - Ausstellung

am 05.10.2016

Leithagürtel 25 | 2460 Bruck an der Leitha

Bruck an der Leitha

Lokale Kleinanzeigen aus Bruck an der Leitha

Es war natürlich, wie könnte es anders gewesen sein, in der Broadway Bar, als Barbara Wallner gemeinsam mit Bela Koreny Liza Minnellis „I will Wait For You“ zum Besten...