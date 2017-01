Start für Kreativsommer

26.01.2017, 19:02 Uhr

Von Mitte Juni bis Mitte August bietet der Mannersdorfer Kreativsommer wieder allerlei Workshops.

Kinder willkommen

MANNERSDORF. Mit dem Programmheft 2017 legt der Kreativsommer Mannersdorf eine bunte Palette mit 32 Kursen an außergewöhnlichen Locations vor. Über die Jahre Bewährtes wie Malen, Fotografieren, Filzen, Schmuckdesign wird weitergeführt. Elf neue Kurse machen das heurige Angebot noch breiter. Von Wildkräuter- und Heilpflanzenwanderung im Naturpark, Hawaiianischer Hula Tanz, Fliesenmosaik, Porträtzeichnen, Papierschöpfen, Brotbacken mit Sauerteig, Dance for Balance, Graffiti, oder "Wie schütze ich mich vor fremden Energien" ist für jeden Geschmack etwas dabei.Auch Kinderkurse wie ein Trommel-Workshop mit dem Bruckneudorfer Mamadou Ngom, eine Natur-Kreativ-Woche und das „Märchenkistl“ mit der Schauspielerin Claudia Hisberger werden wieder angeboten. Letztes Jahr nahmen rund 50 Kinder an Kursen im Rahmen des Kreativsommers teil.

Anmeldungen per sofort

Mit der neuen Saison erhält das Kreativsommer-Team eine weitere personelle Aufstockung. Christian Thiel, zuständig für die Kurs-Locations, verstärkt das Team mit Obfrau Marianne Mann-Wojcik und Renate Lahner, die die Anmeldungen entgegennimmt, und Josef Mann, als Kassier. Anmeldungen ab sofort unter: kreativsommer@kabelplus.at oder Tel.: 0676/41 00 146