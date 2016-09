Wallfahrtskirche Maria Ellend

28.09.2016, 15:47 Uhr

1770 erbaut, beherbergt sie das Heiligtum, dem die Ortschaft ihren Namen und den Ruf eines Wallfahrtsortes zu verdanken hat. Einer zum Teil urkundlich belegbaren Überlieferung nach dürften hier in der stürmischen Zeit um die Mitte des 15. Jahrhunderts vier Kinder am Ufer der Donau eine Marienstatue gefunden haben. Man hörte damals von zerstörerischen Kriegen im weiteren Verlauf der Donau und schrieb daraufhin den seltsamen Fund der Fügung des Himmels zu. Sehr schnell verbreitete sich in der Gegend die Kunde von der Muttergottes, die stromaufwärts vor Gefahr fliehend hier an Land kam. Am Ort des wundersamen Geschehens entstand ein kleines Kirchlein mit einem Altar zu Ehren „Unserer Lieben Frau Anlandt“. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Ortsname zum jetzigen „Maria Ellend“.Die fast ununterbrochene Beharrlichkeit der Pilger gilt als Beweis für Ausstrahlung und Anziehungskraft des Ortes am Donauufer. Die jetzige Pfarrkirche wurde 1770 an der damaligen k.u.k.-Reichsstraße zwischen Pressburg und Wien errichtet.