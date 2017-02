Genussmarkt überzeugt mit Regionalität

11.02.2017, 18:38 Uhr

Regionalität und Qualität wird in Zeiten der Globalisierung hierzulande immer noch großgeschrieben.

MARGARETHEN AM MOOS (Nim). Das neue Jahr startet wieder mit viel Genuss im Römerland Carnuntum. Der Genussmarkt mit dem Motto "Wir heizen den Kessel an" ließ den Besuchern das Wasser im Mund zusammenlaufen. "Insgesamt acht Markttermine gibt es heuer, das sind doppelt so viele wie im letzten Jahr", schildert Organisatorin Andrea Hechinger und ergänzt "es gibt auch eine Neuheit, denn es besteht die Möglichkeit Fleisch vorzubestellen, welches dann frisch und qualitativ hochwertig geliefert wird." Ein Anbieter hierzu ist die Fleischerei 'Höllerschmid', wo auf artgerechte Tierhaltung wertgelegt wird. "Die Tiere werden auf Wunschbestellung weitestgehend stressfrei geschlachtet und das Fleisch landet mit einem Tag Vorlaufzeit dann direkt beim Kunden", erklärt Stefan Höllerschmid und ergänzt "Frischer geht es nicht mehr." Wer jetzt Gusto bekommen hat, kann am 11. März mit dabei sein.