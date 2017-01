Victoria Gottschuly eröffnet den Wiener Opernball

18.01.2017, 22:47 Uhr

Die vielseitige Vize-Weinkönigin hat den Dreh raus, die Perfektion erlangt sie in der Brucker Tanzschule isi-dance.

Victoria hat den Dreh raus

WIEN/BRUCK/L. Der Ball der Bälle, der Wiener Opernball, steht vor der Türe. Am 23. Februar ist es soweit. Nachdem sich die Brucker Tanzschule isi-dance für die gelungene Eröffnung des Jungdamen- und Jungherrenkomitees des Opernballs 2012 verantwortlich zeichnete, hat es nun eine weitere prominente Person aus Bruck an der Leitha geschafft, Teil dieses Ballereignisses zu sein.Die Niederösterreichische Vize-Weinkönigin Victoria I., Victoria Gottschuly vom Weingut Gottschuly aus Höflein, hat nach intensiven Übungsstunden mit Tanzmeister und Opernballchoreograph Isi Özdek in der Tanzschule isi-dance in Bruck an der Leitha das Vortanzen für die Aufnahme als Eröffnungspaar hervorragend gemeistert.Victoria Gottschuly wird gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Michael Kruckenellner als Debütantenpaar den Opernball 2017 eröffnen. "Wir freuen uns mit Victoria und Michael und wünschen dem Debütantenpaar eine gelungene Opernballeröffnung und eine rauschende Ballnacht", so Sonja Özdek-Baumgartner von der Tanzschule isi-dance.