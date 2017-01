66 Straftaten in Niederösterreich und Burgenland geklärt

22.01.2017, 12:08 Uhr

Tatort Göttlesbrunn

Die beiden damals noch Unbekannten versuchten in der Nacht des 18. August 2016 in sechs Gartenhütten in Göttlesbrunn einzubrechen. Aus einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Gelände wurde aus zwei Hallen diverses Werkzeug gestohlen sowie Dieseltreibstoff abgezapft. Aus einer Garage wurde ein Mountainbike gestohlen.

Schlau: Ausweis hinterlassen

In Ungarn verhaftet

"Fleißig": Elf Einbrüche im Monat

Zahlen & Fakten

Polizisten der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha fanden beim letzten Tatort ein Mobiltelefon und einen Ausweis, die zu zwei rumänischen Staatsbürgern im Alter von 31 und 38 Jahren führten. In weiterer Folge wurden die beiden Beschuldigten zur Fahndung ausgeschrieben. Aufgrund der Spurensicherung sowie weiteren intensiven und umfangreichen Erhebungen konnten die Brucker Kriminalbeamten dem Duo insgesamt 66 Delikte (Einbruchsdiebstähle, Diebstähle, Sachbeschädigungen und eine Urkundenunterdrückung) nachweisen.Die beiden Beschuldigten wurden am 21. September 2016 von ungarischen Ermittlungsbehörden wegen gleichartiger Delikte in Ungarn festgenommen und befinden sich dort in Untersuchungshaft.Aufgrund der Zusammenarbeit mit den ungarischen Ermittlungsbehörden haben die Polizisten den beiden Beschuldigten ab dem Frühjahr 2016 bis zu ihrer Festnahme im September 2016 Eigentumsdelikte in Garagen, Gartenhäuser, Pkws, zahlreiche Fahrraddiebstähle aus unversperrten Garagen und Gartenhütten sowie Diebstahl von diversen Werkzeugen und elektrische Maschinen wie Bohrmaschinen, Stichsägen, Akkuschrauber, Hochdruckreiniger usw., sowie mehrere Sachbeschädigungen und eine Urkundenunterdrückung nachgewiesen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf mindestens 64.000 Euro.Die Tatorte erstreckten sich vorwiegend entlang der Autobahnen A1 Westautobahn, A4 Ostautobahn sowie der A21 Wiener Außenring Autobahn bzw. entlang der Strecke, die die beiden Beschuldigten zur Heim- bzw. Anreise nutzten.Die Tatorte lagen in nachfolgenden Bezirken:16 Delikte in den Orten Göttlesbrunn, Arbesthal, Maria Ellend, Wilfleinsdorf23 Delikte in den Orten Gaaden, Weissenbach bei Mödling, Sparbach, Gießhübl11 Delikte in Loosdorf5 Delikte in Oslip11 Delikte in Neusiedl