Advent, Advent, ein Lichtlein brennt - Bruck feiert Advent traditionell

08.12.2016, 20:06 Uhr

Die Bezirksblätter suchen die interessantesten Weihnachtsbeleuchtungen im Bezirk und verlosen EVN-Pakete.

BEZIRK (Nim). Glühende Weihnachtsmänner klettern auf Balkone, Vorgärten blinken wie 80er-Jahre Diskos und so manche Garage sieht aus wie das Landedeck der Enterprise. Jedes Jahr vor Weihnachten verwandeln sich Eigenheime, Einkaufsstraßen und öffentliche Gebäude in Niederösterreich zu leuchtenden Gesamtkunstwerken. Die Bezirksblätter suchten die schönsten, schrägsten und weihnachtlichsten Beleuchtungen im Bezirk Bruck.

LED-Beleuchtung

Geschäftsauslagen

Blinkende Rentiere

Die Stadtgemeinde Mannersdorf setzt bereits seit zehn Jahren ganzheitlich auf LED-Beleuchtung. "Die Anschaffung ist zwar teurer, aber auf lange Sicht, aufgrund der Stromersparnis, auch kostengünstiger und umweltfreundlicher", schildert Bürgermeister Gerhard David.Auch die Geschäfte rund um den Brucker Hauptplatz tragen zur weihnachtlichen Stimmung bei. "Wir haben heuer dezent beleuchtete Christbäume in den Schaufenstern, um die Kleidungsstücke noch mehr zur Geltung zu bringen", erklärt Senior-Geschäftsinhaberin Vera Handlinger.Nicht nur Gemeinden und Geschäfte zeigen, was sie an Weihnachtsbeleuchtung zu bieten haben, auch Privatpersonen putzen ihr Wohnhaus vor Weihnachten so richtig heraus. "Bei uns gibt es blinkende Rentiere, Weihnachtsmänner, bunte Lichterketten und sogar ein Krippenspiel aus riesigen Figuren, das wir nochmals extra beleuchten", erläutert Margareta Rongits.Die interessantesten Beleuchtungen finden Sie auch im Internet unter "meinbezirk.at/blink16".