Adventfenster-Spende an Volksschule übergeben

03.02.2017, 23:25 Uhr

"Diese Spenden kommen immer einem karitativen Zweck zu" betont die Gemeinderätin. "Auch dieses Jahr wurde der Erlös der Spenden geteilt: So erhielt die Freiwillige Feuerwehr Sommerein bereits zu Weihnachten 200 Euro und heute morgen wurden der Volksschule Sommerein ebenfalls 200 Euro überreicht. Das Geld wird verwendet damit sozial schwächere Kinder an der jährlichen Klassenfahrt teilnehmen können“, so Besser. Die Schulkinder freuten sich genauso wie Direktorin Juliana König die sich gemeinsam mit ihrem Lehrpersonal herzlich für diese tolle Unterstützung bedankte.