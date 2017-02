Arzt ist Erstanlaufstelle

15.02.2017, 22:51 Uhr

Immer mehr Kranke meiden Arztpraxen und gehen direkt ins Spital. Wie sieht es in der Region Bruck aus?

REGION BRUCK. Die Grippe wütet seit Wochen im Bezirk, die Arztpraxen sind voll. Immer mehr Kranke sparen sich aber immer öfter den Weg zum Doktor. Sie stürmen die Spitalsambulanzen. Die Patientenzahlen in Hainburgs Spital sind um 49,8 Prozent explodiert (siehe Zur Sache). Als Gründe geben die Kranken oft die raren Öffnungszeiten der Allgemeinmediziner an. Wir haben das Spital Hainburg an der Donau sowie eine Allgemeinmedizin-Praxis besucht und sind den Ursachen auf den Grund gegangen.

Öffnungszeiten für jeden

"Nicht mehr als sonst"

Status Quo beim Doktor

Vergleicht man die Öffnungszeiten der Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag in der Region Bruck, stellt man fest, dass die meisten Ärzte vormittags geöffnet halten. Nachmittags machen sich die Mediziner besonders an Dienstagen rar, es öffnen lediglich vier Ordinationen. Speziell für Berufstätige bieten sich Ordinationszeiten am Abend an, an jedem Wochentag halten mindestens zwei Mediziner ihre Sprechstunde bis 19 Uhr ab, Freitags schließt die letzte Praxis um 18 Uhr.Auf die Grippewelle angesprochen meint Wolfgang Palatinus, kfm. Direktor des Landesklinikums Hainburg: "Wir verspüren keinen wirklichen Ansturm, es ist nicht mehr los als sonst auch." Palatinus betont gleichzeitig, "dass es auch zu Spitzenzeiten selbstverständlich ist, keinen Patienten abzuweisen. Wer Hilfe benötigt, wird diese auch erhalten!" Karin Zmugg, stv. Leiterin der NÖGKK Bruck, bestätigt Palatinus' Aussage: "Die Grippewelle 2016/17 hat ihren Höhepunkt bereits in der dritten Kalenderwoche überschritten, seither wird eine rückäufige Tendenz beobachtet."Beim Besuch eines Praktischen Arztes im Bezirk zählten wir vier Erwachsene mit zwei Kindern im Wartezimmer. Vor uns bei der Anmeldung standen fünf Personen. Innerhalb von zehn Minuten hatten wir unser Rezept, der Doktor zwei Patienten behandelt und drei Personen setzten sich neu ins Wartezimmer.Das Patientenaufkommen in der Ambulanz des Landesklinikums Hainburg hat im Zeitraum 2006 bis 2015 um 49,8 Prozent zugelegt. 2015 suchten 26.028 Patienten die Ambulanz auf. Das Klinikum ist gut gewappnet, es gibt in der ärztlichen Versorgung keine Engpässe.