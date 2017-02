Einbrecherbande werden 57 Delikte zur Last gelegt

04.02.2017, 21:04 Uhr

"Ich gratuliere den beteiligten Kriminalbeamten zu diesem großen Erfolg. Dank ihrer intensiven Ermittlungsarbeit konnten sie eine bundesländerübergreifende Einbruchsserie stoppen und eine internationale Tätergruppe ausheben", würdigte Innenminister Wolfgang Sobotka den Ermittlungserfolg.

Slowakische Tätergruppe

57 Einbruchsdiebstähle

Internationaler Haftbefehl

Zwei Tatverdächtige - sie stammen aus einer von der Slowakei agierenden Tätergruppe - drangen am 13. Oktober 2016 in eine Wohnhausanlage in Neusiedl am See ein. Dort brachen sie einige Kellerabteile auf und stahlen mehrere Elektrowerkzeuge (Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Stichsägen, etc.). Beim anschließenden Abtransport des Diebesgutes wurden die Täter von Zeugen beobachtet. Nach kurzer Flucht wurde ein 34-jähriger slowakischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger von den Zeugen angehalten und anschließend von den Polizeikräften festgenommen. Im Zuge der Einvernahme des Mannes zeigte sich dieser zur Straftat geständig und nannte dabei weitere Komplizen, unter anderem auch einen 32-jährigen Slowaken, der ebenfalls an der Tat in Neusiedl am See beteiligt war.Nach den intensiven polizeilichen Ermittlungen und Auswertungen der Tatortspuren durch die Ermittler des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See konnten den beiden Männern weitere Einbruchsdiebstähle in Autos, Wohnungen, Häuser, Kellerabteile und Tiefgaragen zugeordnet werden. Weiters wurden noch andere Tatverdächtige, ein 34-jähriger slowakischer und ein 27-jähriger schweizer Staatsangehöriger sowie eine noch unbekannte slowakische Staatsangehörige als vermeintliche Mittäterin für mindestens 57 Einbruchsdiebstähle in den Bezirken Neusiedl am See, Bruck an der Leitha, Wien-Umgebung, Mistelbach und Wien ausgeforscht. Diese Straftaten wurden von den Tatverdächtigen teilweise einzeln oder im Zusammenwirken verschiedener Tätergruppierungen begangen. Die Verdächtigen haben sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen, wobei deren Vorhaben darauf ausgerichtet war, fortlaufend Straftaten in Österreich zu begehen. Durch die wiederkehrende Verübung dieser Delikte verschaffte sich die Tätergruppe eine fortlaufende Einnahmequelle. Das gestohlene Gut wurde teilweise weiter verhehlt oder zur Erlangung der finanziellen Mittel, die zur Bestreitung des Lebensunterhaltes dienten, an Unbekannte weiterverkauft. Durch diese Straftaten entstand den Geschädigten ein finanzieller Schaden von etwa 58.000 Euro.Ein weiteres flüchtiges Bandenmitglied, der 37-jährige Tatverdächtige, wurde am 20. November 2016 auf Grund eines internationalen Haftbefehles in der Slowakei festgenommen. Er befindet sich gemeinsam mit dem 34-jährigen Täter in einer Justizanstalt. Der 27-jährige schweizer Tatverdächtige – hier fand die Festnahme am 13. Oktober 2016 in Neusiedl am See statt - wurde auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem 32-jährigen slowakischen Täter, dem eine Vielzahl an Tatbeteiligungen angelastet wird, wird europaweit mit internationalem Haftbefehl gesucht.