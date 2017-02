Gewohnheitsdieb fasste satte sieben Jahre Haft aus

05.02.2017, 18:21 Uhr

Jetzt stand er erneut vor Gericht, wiederum ging es um zahlreiche Einbrüche in Wohnstätten und PKWs, vorwiegend im Bezirk Gänserndorf aber auch in Wolfsthal und Kittsee. An den Tatorten hatte er DNA-Spuren oder Fingerprints hinterlassen.Bei einer Strafobergrenze von 15 Jahren wurde er zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig, er und der Ankläger beriefen!