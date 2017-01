Pfleger fotografierte narkotisierte Frauen

09.01.2017, 18:20 Uhr

56-jähriger Krankenpfleger begeilte sich an narkotisierten Patientinnen und fotografierte ihre Blößen.

Kinderpornos auf Computer

HAINBURG/KORNEUBURG (mr). Die Anklage gegen den ehemaligen 56-j. Krankenpfleger umfasste mehrere Straftaten: Ihm wurde zur Last gelegt, mehrere narkotisierte Frauen nackt fotografiert und in einem Fall auch einen digitalen Missbrauch begangen zu haben - alles durch Handyfotos dokumentiert.Im Zuge einer Hausdurchsuchung stießen Polizisten auf rund 2.500 Dateien mit kinderpornografischem Material, die er zwischen 2013 und 2016 aus dem Internet heruntergeladen hat. Des Weiteren hatte er sich in einem gefakten Facebook-Account als junger Mann ausgegeben und minderjährige Mädchen überredet, ihm Fotos ihres entblößten Intimbereiches zu schicken.Der bisher nicht vorbestrafte und geständige Ex-Pfleger kam mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon. Nicht rechtskräftig!