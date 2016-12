Punschstand: Spenden für Sterntalerhof gesammelt

19.12.2016, 11:31 Uhr

Motiviert durch den Erfolg aus 2014 wurde zu hausgemachtem Blunzngröstl, Lomitos (Gegrilltes in Weissbrot mit Garnitur), Punsch und Glühwein eingeladen. Auch dieses Mal wurde wieder alles um € 1,-- angeboten.Es war ein gelungener Abend mit vielen Besuchern!Nun konnte der unglaubliche Betrag von € 3.000,-- an Fr. Frank übergeben werden. „Es ist wunderbar so viel Unterstützung zu erhalten. Wir möchten uns bei der Fa. Wein&Getränke Rupp(Höflein) für die Spende von Punsch und Glühwein bedanken. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an all unsere Gäste und fleißigen Helfer! Wir hoffen auch beim nächsten Mal wieder alle begrüßen zu dürfen!", zeigen sich die Organisatoren vom großen Erfolg überwältigt: "Dieser Erfolg war auch deswegen möglich weil wir den kompletten Wareneinsatz in der Spendenbox belassen haben und sämtliche Ausgaben aus unserer eigenen Tasche bezahlt haben."Dass sich der Einsatz lohnt zeigten dann auch Episoden wie jene vom kleinen Luca (9 Jahre), der mit leuchtenden Augen und übers ganze Gesicht strahlend mit €10,-, die er eisern von seinem Taschengeld abgespart hatte, die Aktion zu unterstützt hat.