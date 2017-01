Silvesterbilanz der Einsatzkräfte

03.01.2017, 17:24 Uhr

Thujenhecke fing Feuer

Zerbrochenes Glas

Pünktlich zur Primetime startete der erste Einsatz für die Feuerwehr Bad Deutsch Altenburg. Um 20.15 Uhr wurden die Florianis zu einem Brand in der Flurgasse 29 alarmiert. Bereits am Anfahrtsweg waren die hohen Flammen sichtbar. Am Einsatzort angekommen stellten die Kameraden fest, dass die Thujenhecke vor dem Haus zu brennen begonnen hatte. Die Polizei vermutet einen Feuerwerkskörper als Brandauslöser. Die brennende Hecke konnte rasch gelöscht werden wodurch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die Hainburger Florianis mit der Wärmebildkamera angefordert um sicher zu gehen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Nach weniger als einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.Wie weiters die Polizei mitteilt ging in Petronell-Carnuntum gegen 22.20 Uhr eine Glasscheibe aufgrund der Zündung eines pyrotchnischen Gegenstandes zu Bruch.