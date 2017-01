Treffpunkt Verein: Früh übt sich

04.01.2017, 14:28 Uhr

Eine Gruppe von Frauen verschreibt sich der frühkindlichen Förderung

Dream-Team für Kinder

B.D.ALTENBURG. Der Altenburger "Treffpunkt Verein für die Familie" bietet vielfältige Freizeit- und Bildungsprogramme sowie sportliche Aktivitäten für Kinder ab einem Jahr an.Der Verein besteht aus Psychologin Dr. Lucie Pajer und Pädagogin Mag. Sonja Eva Felbermayer, Montessori-Pädagogin Andrea Wiesner, Sport-Lehrerin sowie Musik-Pädagogin Marina Waigl. Gemeinsam ist ihnen eines: Die bestmögliche Frühförderung der Kleinen.

Musik, Tanz und Natur

An regelmäßigen Nachmittagen findet ein buntes Programm aus Musik und Tanz statt, und das sowohl In- wie auch Outdoor. In deutscher, slowakischer und tschechischer Sprache wird den Kindern die Freude an der Bewegung vermittelt, die Motorik und Kreativität gefördert. Durch zahlreiche Ausflüge in die Natur mit Kennenlernen der Pflanzen- und Tierwelt werden die Kleinen auch empathisch aufs Leben vorbereitet. Infos unter: treff.verein@gmail.com.