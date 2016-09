SV Hundsheim lädt zum Familienfest im Zeichen des runden Leders

26.09.2016, 21:56 Uhr

Am 9. Oktober steigt das Familien-Fußball-Fest - es gibt Karten zu gewinnen!

HUNDSHEIM. Am 9. Oktober ist es soweit, das große Fußball-Familienfest steht vor der Türe! Der Sportplatz SV Hundsheim gibt sich die Ehre und lädt zum Sportevent des Jahres. Eine Auswahl an Spielern aus Carnuntum, betreut durch Felix Gasselich, tritt gegen das legendäre Team "Copa Pele" rund um Didi Kühbauer, Toni Pfeffer, Frenkie Schinkels, Peter Schöttel, Mario Haas und zahlreiche weitere ehemalige Nationalteamkicker an.

Buntes Rahmenprogramm

5x2 Karten zu gewinnen

Das Event beginnt um 10 Uhr mit dem Nachwuchsturnier, um 13 Uhr treffen die Damen aus Göttlesbrunn auf die Damenmannschaft Engelhartstetten. Auch an die Kleinsten wurde gedacht: Ein tolles Team aus Pädagoginnen bietet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm aus Kinderschminken, Hindernisparcours, kreatives Gestalten, Kinderkino, Kinderdisco und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt!"Mitmachen" klicken und 5x2 Eintrittskarten gewinnen.