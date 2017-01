Kapitalerhöhung bei ecoduna

23.01.2017, 17:44 Uhr

Internationaler Technologieführer in Algenproduktion erhöht sein Eigenkapital, Investoren sind willkommen.

Frist bis 28. Februar

BRUCK/L. Die ecoduna AG startete ihre Kapitalerhöhung über 1,9 Millionen Euro am 16. Jänner. Das frische Kapital wird für den Bau der ersten industriellen Algen-Produktionsanlage in Österreich verwendet. Der Spatenstich für dieses Projekt erfolgte am 16. Dezember in Bruck, also exakt ein Monat zuvor, die Bezirksblätter berichteten.Im Zuge der Kapitalerhöhung, die am 28. Februar endet, werden 383.671 Stück junge Aktien zu einem Stückpreis von fünf Euro ausgegeben. Der Kapitalbedarf für den Bau der gesamten Ablage beträgt 18 Millionen Euro, davon sind sechs Millionen Eigenkapital und 12 Millionen Fremdkapital. Das Land Niederösterreich wird dieses Projekt mit Investitionsförderungen unterstützen.

Chance für Kleinanleger

Nachwachsender Rohstoff

"Für 1,9 Milionen Euro wird es wieder einen Kapitalmarktprospekt der FMA (Finanzmarktaufsicht) geben, damit sich auch Kleinanleger an dem innovativen und für die Umwelt und unsere Gesundheit nachhaltigen Projekt beteiligen können", so Johann Mörwald, CEO der ecoduna AG. Im Vollbetrieb der neuen Anlage erwartet man einen jährlichen Umsatz von neun Millionen Euro bei einem EBITDA von 4,4 Millionen Euro. (EBITDA: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - operativer Gewinn)Mikroalgen gelten als der zukunftsträchtigste nachwachsende Rohstoff für vielfältige Anwendungen und erlauben die industrielle Produktion von Biomasse in höchster Qualität in nahezu unbegrenzter Menge. Algen finden Verwendung in Nahrungsmitteln, Kosmetik und Medikamenten.Die ecoduna AG lädt am 26. Jänner und am 16. Februar jeweils um 17 Uhr zu Investorenveranstaltungen in die Brucker Pilotanlage in den Szallasweg 2. Interessierte können sich ein Bild über die innovative und nachhaltige Algen-Produktion machen. Anmeldung unter office@ecoduna.com.