"Unterstütze Forderung von Landesrat Pernkopf!"

05.01.2017, 23:25 Uhr

Erfahrungen in Bruck

Der stockende Ausbau der Erneuerbaren und das Absinken des Einspeisetarifs für Photovoltaikanlagen in 2016 macht es für Betreiber von Anlagen schwierig diese unter "betriebswirtschaftlich akzeptablen Rahmenbedingungen" zu führen, erläutert Newertal. "Die Stadt hat bei dem letzten Projekt gesehen, dass der Einspeisetarif für kleine Anlagen in einer kritischen Höhe im Hinblick auf die Rechenbarkeit des Projektes ist", so Newertal.

Vorzeigeregion Bruck an der Leitha

So hat der Brucker Energiepark, ein langjähriger Partner der Stadtgemeinde, als erstes und bisher einziges Unternehmen österreichweit Gelder aus dem "Juncker Plan" (sogennanter 'Marshallplan' für Europa zur Steigerung der Investitionen) akquirieren können. "Unser Bezirk hat in den letzten Jahren erheblich vom Ausbau der Erneurbaren sowohl aus energiepolitischer als auch wirtschaftspolitischer Sicht profitiert", sagt Newertal der betont, "dass wir ein neues attraktives Ökostromgesetz brauchen um weitere nachhaltige Arbeitsplätze im Bezirk zu schaffen". Zum Vergleich: Deutschland hat nicht zuletzt durch Innovationen - unter anderem im Energiebereich - 400.000 neue Arbeitsplätze im Jahr 2016 geschaffen.