AT

Am Straßegg 21

, Am Straßegg 21 , 8614 Sankt Erhard AT

GH Stroßeggwirt , Am Straßegg 21 , 8614 Sankt Erhard AT

Sankt Erhard: GH Stroßeggwirt |

Am Freitag, den 13.01.2017, ab 19:30 Uhr laden die Pferdefreunde Breitenau zum traditionellen Roßknechtball beim GH Stroßeggwirt (8614 Breitenau am Hochlantsch, Am Straßegg 21) ein.

Es unterhalten "Die original Neujahrsgeiger"

Eintrittskarte Vorverkauf: 5€

Abendkasse: 7€

Zimmerreservierung beim GH Stroßeggwirt unter 03171/260 möglich

Auf Euer Kommen freuen sich die Pferdefreunde Breitenau!