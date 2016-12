Ausflug Stephanitag 2016

29.12.2016, 19:23 Uhr

Die Aus-und Fernsicht war überwältigend. Es war ein verfrühter Frühlingstag, die 14 Grad Wärme war verlockend, um vorm Gasthaus Jagerwirt in der Sonne einen Kaffee, Cappuccino und eine Tasse Schokolade zu genießen.Leider kannte ich diesen Platz noch nicht. Obwohl ich nicht gläubig bin, kann ich mich doch an religiösen Gebäuden erfreuen. Das Architektonische von außen und die prunkvolle Inneneinrichtungen begeistern mich immer. So auch bei diesem Juwel.Die Wallfahrtskirche Maria Rehkogel, ist durch eine Wallfahrtslegende entstanden. Es gibt zwei Versionen des Entstehens. Die erste: nachdem ein flüchtendes Reh sich in einem Baum versteckt hatte, wurde ebendort in einer Baumhöhlung ein Vesperbild aufgefunden. Eine andere Legende berichtet von drei Bauern, welche neben einem grasenden Reh ein Vesperbild fanden. Im Jahre 1354 wurde eine Kapelle errichtet, wo ein hölzernes Gnadenbild der Maria, die Darstellung eines Rehes und von drei Bauern zu Marien Füßen, aufgestellt ist. Die Jahreszahl 1354 an der nordwestlichen Langhauswand bezeichnet wahrscheinlich die ehemalige Lage der Kapelle.

Die Architektur der Innenausstattung der Kirche: eine Empore mit daran anschließenden Kapellenemporen mit reich geschnitzten Brüstungen, der ehemalige Chor, nun ein eingezogenes Langhaus mit vier Jochen und einen barocken dreijochigen, leicht gewölbten Chor und einen breite Altarraum, die zierliche Rokokokanzel mit Figuren der christlichen Tugenden sowie ein Oratorium-Fenster. Die Orgel mit Rokokogehäuse stammt aus den Jahren 1774 bis 1775. Der größte Teil der hölzernen Teile haben eine marmorierte Bemalung in den Blaufarben, die Ränder mit Schnitzarbeiten sind vergoldet. Gesamt fehlt mir die Gabe das Ganze besser zu beschreiben, dafür habe ich Fotos an den Beitrag zugefügt.Besonders schön fand ich die Weihnachtskrippe, weil sie ungewöhnlich ist. Sie besteht aus einen offenen Stall mit großen, hölzernen Krippenfiguren. Sie stehen in einem Naturblumenarrangement aus Schneerosen, Amaryllis, Haselstauden und einfachen Koniferen im Hintergrund.Ich kann euch nur empfehlen, das Prunkstück selbst zu besichtigen. Ich hatte jedenfalls ein unerwartetes Erlebnis, passend zur Weihnachtszeit.Gruß vom Otto.